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В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 20
Две пожилые женщины, госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией, скончались в Тамбовской области, общее число умерших с подтвержденной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:08
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В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 20

12:08 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Две пожилые женщины, госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией, скончались в Тамбовской области, общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией возросло до 20, следует из сообщения администрации региона.
"Два смертельных случая больных с коронавирусной инфекцией. Женщина 61 года, проживающая в Мордовском районе, страдающая сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением III степени, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью, госпитализирована в областную клиническую больницу с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
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Как отмечает областная администрация, несмотря на интенсивное лечение в реанимационном отделении, пациентка скончалась на седьмой день с момента госпитализации. Заключение патологоанатомического исследования подтвердило у умершей двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, ассоциированную с CОVID-19 и развившуюся на фоне тяжелых хронических заболеваний.
"Женщина 69 лет, проживающая в Сампурском районе, страдающая ожирением III степени, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью, госпитализирована в госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщает администрация региона.
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Пациентка также скончалась на седьмой день с момента госпитализации. У нее также подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний. "Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.
Всего в Тамбовской области 4413 случаев COVID-19, из них 1557 - без клинических проявлений. Выздоровели 2409 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьСампурский районВ мире
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