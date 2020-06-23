В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 20

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Две пожилые женщины, госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией, скончались в Две пожилые женщины, госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией, скончались в Тамбовской области , общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией возросло до 20, следует из сообщения администрации региона.

"Два смертельных случая больных с коронавирусной инфекцией. Женщина 61 года, проживающая в Мордовском районе, страдающая сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением III степени, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью, госпитализирована в областную клиническую больницу с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Как отмечает областная администрация, несмотря на интенсивное лечение в реанимационном отделении, пациентка скончалась на седьмой день с момента госпитализации. Заключение патологоанатомического исследования подтвердило у умершей двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, ассоциированную с CОVID-19 и развившуюся на фоне тяжелых хронических заболеваний.

"Женщина 69 лет, проживающая в Сампурском районе , страдающая ожирением III степени, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, гипертонической болезнью, госпитализирована в госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщает администрация региона.

Пациентка также скончалась на седьмой день с момента госпитализации. У нее также подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний. "Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.

Всего в Тамбовской области 4413 случаев COVID-19, из них 1557 - без клинических проявлений. Выздоровели 2409 пациентов.