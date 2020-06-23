https://ria.ru/20200623/1573351581.html
Посол Великобритании примет участие в параде Победы в Москве
Посол Великобритании в РФ будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:08
2020-06-23T12:08
75 лет великой победы
великобритания
москва
в мире
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великобритания
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, москва, в мире