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75 лет Великой Победы
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Посол Великобритании примет участие в параде Победы в Москве
Посол Великобритании в РФ будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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великобритания, москва, в мире

Посол Великобритании примет участие в параде Победы в Москве

12:08 23.06.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
Дебора Броннерт. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
"24 июня посол Великобритании в России Дебора Броннерт примет участие в параде Победы в Москве в память о жертвах союзников на пути к победе над нацизмом", - сказали в британской дипмиссии.
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75 лет Великой ПобедыВеликобританияМоскваВ мире
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