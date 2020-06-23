Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах

Она напомнила, что такое уже случалось в 2001 году с самолетом авиакомпании "Сибирь", который летел над Черным морем.

"Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК "Бук" . Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине", — сказала адвокат в суде.

По ее словам, несмотря на то что прокуратура Нидерландов считает этот сценарий невозможным, очевидно, что украинские военные имели доступ к большему количеству вооружений, включая ракеты 9М38 и 9М38М1.

Ту-154М, летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, 4 октября 2001 года непреднамеренно сбила ракета, запущенная 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины во время учений. Все находившиеся на борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

Другой адвокат Баудевейн ван Эйк на слушаниях заявил, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданских самолетов на востоке Украины.

"Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно — чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом, — это может сделать военный сценарий более правдоподобным или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук", другими словами, это могла быть самозащита", — отметил юрист.

Крушение МН17

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование крушения ведет совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.