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Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:04
mh17. расследование
крушение малайзийского boeing под донецком
вооруженные силы украины
boeing 777
донецкая область
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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60
mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, вооруженные силы украины, boeing 777, донецкая область, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

12:06 23.06.2020 (обновлено: 13:04 23.06.2020)
110705
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
Она напомнила, что такое уже случалось в 2001 году с самолетом авиакомпании "Сибирь", который летел над Черным морем.
"Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК "Бук". Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине", — сказала адвокат в суде.
По ее словам, несмотря на то что прокуратура Нидерландов считает этот сценарий невозможным, очевидно, что украинские военные имели доступ к большему количеству вооружений, включая ракеты 9М38 и 9М38М1.
Ту-154М, летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, 4 октября 2001 года непреднамеренно сбила ракета, запущенная 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины во время учений. Все находившиеся на борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
9 марта, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Другой адвокат Баудевейн ван Эйк на слушаниях заявил, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданских самолетов на востоке Украины.

"Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно — чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом, — это может сделать военный сценарий более правдоподобным или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук", другими словами, это могла быть самозащита", — отметил юрист.

Фрагменты потерпевшего крушения самолета Ту-154
25 декабря 2019, 01:29
Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016)

Крушение МН17

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование крушения ведет совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
4797720102064
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MH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомВооруженные силы УкраиныBoeing 777Донецкая областьНидерландыВ мире
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23 июня, 13:01
некто из России
247102013
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