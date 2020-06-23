В Якутии завершили перекачку дизельного топлива из аварийного резервуара

Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии

Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии

Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты завершили перекачку более чем 110 кубометров дизельного топлива из аварийного резервуара в резервные емкости после аварии на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.

"В течение суток завершена перекачка дизтоплива (113 кубометров) из аварийного резервуара в три другие емкости на территории дизельной электростанции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего к ликвидации последствий аварии сейчас привлечены 54 человека и шесть единиц техники.

Двадцать первого июня на дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.

Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.