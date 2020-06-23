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В Якутии завершили перекачку дизельного топлива из аварийного резервуара
Специалисты завершили перекачку более чем 110 кубометров дизельного топлива из аварийного резервуара в резервные емкости после аварии на дизельной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:05
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

В Якутии завершили перекачку дизельного топлива из аварийного резервуара

12:05 23.06.2020
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Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты завершили перекачку более чем 110 кубометров дизельного топлива из аварийного резервуара в резервные емкости после аварии на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
"В течение суток завершена перекачка дизтоплива (113 кубометров) из аварийного резервуара в три другие емкости на территории дизельной электростанции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего к ликвидации последствий аварии сейчас привлечены 54 человека и шесть единиц техники.
Двадцать первого июня на дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.
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Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.
Официальный представитель Ростехнадзора в Telegram-канале сообщил, что по ряду признаков, включая вместимость резервуарного парка, закон не позволяет классифицировать объект как опасный. Склад горюче-смазочных материалов данной дизельной электростанции не подлежит контролю со стороны Ростехнадзора. Однако представитель Ленского управления Ростехнадзора находится на месте и участвует в работе комиссии по расследованию аварийного разлива нефтепродуктов.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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