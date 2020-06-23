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В Чернобыльской зоне потушили пожары
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушили, сообщила во вторник пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:58
пожар в чернобыльской зоне
чернобыльская аэс
украина
в мире
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пожар в чернобыльской зоне, чернобыльская аэс, украина, в мире

В Чернобыльской зоне потушили пожары

11:58 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушили, сообщила во вторник пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Возгорание лесной подстилки на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне произошло в воскресенье. Спасатели локализовали пожар на площади 3 гектара.
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"В 7.38 (совпадает с мск) 23 июня в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС и работники лесных пожарных станций ликвидировали возгорание травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи села Ильинцы", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, всего к тушению привлекали 12 единиц техники и 60 человек.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Пожар в Чернобыльской зонеЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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