В Чернобыльской зоне потушили пожары

"В 7.38 (совпадает с мск) 23 июня в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС и работники лесных пожарных станций ликвидировали возгорание травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи села Ильинцы", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.