https://ria.ru/20200623/1573351040.html
В Чернобыльской зоне потушили пожары
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушили, сообщила во вторник пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:58
2020-06-23T11:58
пожар в чернобыльской зоне
чернобыльская аэс
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пожар в чернобыльской зоне, чернобыльская аэс, украина, в мире
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушили, сообщила во вторник пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Возгорание лесной подстилки на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне произошло в воскресенье. Спасатели локализовали пожар на площади 3 гектара.
"В 7.38 (совпадает с мск) 23 июня в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС и работники лесных пожарных станций ликвидировали возгорание травяного настила, лесной подстилки и поваленных деревьев в 403 квартале Лубянского лесничества вблизи села Ильинцы", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, всего к тушению привлекали 12 единиц техники и 60 человек.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.