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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573351012.html
В ЦИК рассказали об организации видеонаблюдения на голосовании
Видеонаблюдение на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ может охватить 70 регионов, предположила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:58
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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353
60
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элла памфилова, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В ЦИК рассказали об организации видеонаблюдения на голосовании

11:58 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Видеонаблюдение на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ может охватить 70 регионов, предположила глава ЦИК Элла Памфилова.
"В 61 регионе России - это была информация на вчерашний день - органы государственной власти во взаимодействии с нашими комиссиями проработали вопросы и нашли возможность организовать видеонаблюдение... И мы можем предполагать, что, может, скорее всего, эта цифра достигнет 70, так по нашим предварительным прикидкам", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она также сообщила, что почти 14 тысяч участков для голосования будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые исключают влияние человеческого фактора при подсчете голосов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
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