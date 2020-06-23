В ЦИК рассказали об организации видеонаблюдения на голосовании

"В 61 регионе России - это была информация на вчерашний день - органы государственной власти во взаимодействии с нашими комиссиями проработали вопросы и нашли возможность организовать видеонаблюдение... И мы можем предполагать, что, может, скорее всего, эта цифра достигнет 70, так по нашим предварительным прикидкам", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.