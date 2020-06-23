В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 47 тысяч

Согласно данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 достигло 47 896, за сутки выявлен 1051 зараженный. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2535 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечился 19 241 пациент.