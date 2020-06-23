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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 47 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 47 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:57
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353
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коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 47 тысяч

11:57 23.06.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных в Индонезии, превысило 47 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 достигло 47 896, за сутки выявлен 1051 зараженный. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2535 человек, за сутки - 35. С начала эпидемии в стране от коронавируса вылечился 19 241 пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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