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Хакасия станет пилотным регионом для доступных путешествий по России
Хакасия станет одним из первых туристических направлений, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму для доступных путешествий по стране, заявила глава... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:20
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
республика хакасия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, республика хакасия

Хакасия станет пилотным регионом для доступных путешествий по России

12:20 23.06.2020
288
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЦветы купальницы в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Цветы купальницы в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хакасия станет одним из первых туристических направлений, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму для доступных путешествий по стране, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Выступая на пресс-конференции "Хакасия: новое направление развития внутреннего туризма", она отметила, что потихоньку от Калининграда до Владивостока страна открывается, туризм оживает, а туристы могут начинать планировать свои отпуска. С 1 июля стартует курортный сезон во многих регионах страны.
"Хакасия — это новое, необычное направление. Понятно, что Крым и Краснодарский край традиционно пользуются большой популярностью, но мы исходили из того, что после долгого сидения дома на карантине многие захотят единения с природой, увидеть больше экзотики", — сказала Догузова.
"Для тех граждан, которые хотят открыть для себя что-то новое, неизведанные уголки нашей страны, мы разрабатываем совершенно новые направления по России. Хакасия стала таким новым направлением, по которому мы с туроператором ANEX Tour сформировали пилотные туры для жителей Москвы. Дальше мы будем расширять эту программу и на другие регионы нашей страны", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.
Она так же уточнила, что удалось сформировать очень доступные по ценам предложения для путешествия в Хакасию. По информации главы Ростуризма, недельный тур начинается от 26 тысяч рублей, который включает перелет и проживание.
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ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваРеспублика Хакасия
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