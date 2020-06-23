Хакасия станет пилотным регионом для доступных путешествий по России

Цветы купальницы в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хакасия станет одним из первых туристических направлений, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму для доступных путешествий по стране, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Выступая на пресс-конференции "Хакасия: новое направление развития внутреннего туризма", она отметила, что потихоньку от Калининграда до Владивостока страна открывается, туризм оживает, а туристы могут начинать планировать свои отпуска. С 1 июля стартует курортный сезон во многих регионах страны.

"Хакасия — это новое, необычное направление. Понятно, что Крым и Краснодарский край традиционно пользуются большой популярностью, но мы исходили из того, что после долгого сидения дома на карантине многие захотят единения с природой, увидеть больше экзотики", — сказала Догузова.

"Для тех граждан, которые хотят открыть для себя что-то новое, неизведанные уголки нашей страны, мы разрабатываем совершенно новые направления по России. Хакасия стала таким новым направлением, по которому мы с туроператором ANEX Tour сформировали пилотные туры для жителей Москвы. Дальше мы будем расширять эту программу и на другие регионы нашей страны", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.