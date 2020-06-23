https://ria.ru/20200623/1573350857.html
Хакасия станет пилотным регионом для доступных путешествий по России
Хакасия станет одним из первых туристических направлений, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму для доступных путешествий по стране, заявила глава... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:20
2020-06-23T12:20
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
республика хакасия
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москва
республика хакасия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, республика хакасия
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хакасия станет одним из первых туристических направлений, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму для доступных путешествий по стране, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
Выступая на пресс-конференции "Хакасия: новое направление развития внутреннего туризма", она отметила, что потихоньку от Калининграда до Владивостока страна открывается, туризм оживает, а туристы могут начинать планировать свои отпуска. С 1 июля стартует курортный сезон во многих регионах страны.
"Хакасия — это новое, необычное направление. Понятно, что Крым и Краснодарский край традиционно пользуются большой популярностью, но мы исходили из того, что после долгого сидения дома на карантине многие захотят единения с природой, увидеть больше экзотики", — сказала Догузова.
"Для тех граждан, которые хотят открыть для себя что-то новое, неизведанные уголки нашей страны, мы разрабатываем совершенно новые направления по России. Хакасия стала таким новым направлением, по которому мы с туроператором ANEX Tour сформировали пилотные туры для жителей Москвы. Дальше мы будем расширять эту программу и на другие регионы нашей страны", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.
Она так же уточнила, что удалось сформировать очень доступные по ценам предложения для путешествия в Хакасию. По информации главы Ростуризма, недельный тур начинается от 26 тысяч рублей, который включает перелет и проживание.