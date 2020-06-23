Памфилова попросила проверить готовность к проведению голосования

"Прошу всех председателей региональных комиссий в оставшееся до начала голосования время в регионах проанализировать ситуацию в каждой территориальной участковой комиссии. Пожалуйста, еще раз обратите внимание, чтобы соблюдали дистанцию между собой тоже санитарную, чтобы все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдались, чтобы берегли себя и берегли наших потенциальных участников голосования", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.