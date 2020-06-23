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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова попросила проверить готовность к проведению голосования
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила глав региональных избиркомов еще раз проверить готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:53
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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элла памфилова, цик рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Памфилова попросила проверить готовность к проведению голосования

11:53 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила глав региональных избиркомов еще раз проверить готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию, обратить внимание на соблюдение мер по санитарно-эпидемиологической безопасности.
"Прошу всех председателей региональных комиссий в оставшееся до начала голосования время в регионах проанализировать ситуацию в каждой территориальной участковой комиссии. Пожалуйста, еще раз обратите внимание, чтобы соблюдали дистанцию между собой тоже санитарную, чтобы все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдались, чтобы берегли себя и берегли наших потенциальных участников голосования", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
"Посмотрите, может, остались какие-то слабые места, может, нужна наша помощь… везде слабые места закрыть, если они еще остались", - добавила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном формате голосования смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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