Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Военные Военные Китая Индии в ходе второй за несколько недель встрече в приграничной зоне договорились способствовать снижению напряженности на границе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

"Представители командования Китая и Индии в приграничной полосе 22 июня провели вторую встречу, которая также стала первой встречей на таком уровне после инцидента 15 июня в долине Галван", - заявил дипломат.

По его словам, проведение этой встречи демонстрирует надежду обеих сторон на урегулирование разногласий путем диалога и консультаций, желание взять под контроль ситуацию и разрядить обстановку.

"В ходе встречи стороны на основании договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций (6 июня – ред.), провели глубокий обмен мнениями по вопросу контроля возникших проблем на границе, договорились предпринять необходимые меры, способствующие снижению напряженности ситуации", - сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что стороны договорили поддерживать контакты и совместными усилиями способствовать поддержанию мира и стабильности в приграничных районах.

При этом ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники в армии Индии сообщил, что индийская сторона считает, что переговоры в Ладакхе прошли "в теплой, позитивной и конструктивной атмосфере". Отмечалось, что участники переговоров достигли "взаимного консенсуса в отношении разъединения" сил в долине Галване.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

Позже главы МИД Китая и Индии в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.