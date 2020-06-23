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Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
Военные Китая и Индии в ходе второй за несколько недель встрече в приграничной зоне договорились способствовать снижению напряженности на границе, заявил на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:51
чжао лицзянь
кашмир
разворот на восток
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мид индии
мид кнр
китай
в мире
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чжао лицзянь, кашмир, разворот на восток , аруначал-прадеш, мид индии, мид кнр, китай, в мире

Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе

11:51 23.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Военные Китая и Индии в ходе второй за несколько недель встрече в приграничной зоне договорились способствовать снижению напряженности на границе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Представители командования Китая и Индии в приграничной полосе 22 июня провели вторую встречу, которая также стала первой встречей на таком уровне после инцидента 15 июня в долине Галван", - заявил дипломат.
По его словам, проведение этой встречи демонстрирует надежду обеих сторон на урегулирование разногласий путем диалога и консультаций, желание взять под контроль ситуацию и разрядить обстановку.
"В ходе встречи стороны на основании договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций (6 июня – ред.), провели глубокий обмен мнениями по вопросу контроля возникших проблем на границе, договорились предпринять необходимые меры, способствующие снижению напряженности ситуации", - сказал он.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17 июня, 19:20
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
Вместе с тем дипломат добавил, что стороны договорили поддерживать контакты и совместными усилиями способствовать поддержанию мира и стабильности в приграничных районах.
При этом ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники в армии Индии сообщил, что индийская сторона считает, что переговоры в Ладакхе прошли "в теплой, позитивной и конструктивной атмосфере". Отмечалось, что участники переговоров достигли "взаимного консенсуса в отношении разъединения" сил в долине Галване.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
17 июня, 19:18
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Позже главы МИД Китая и Индии в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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Чжао ЛицзяньКашмирРазворот на ВостокАруначал-ПрадешМИД ИндииМИД КНРКитайВ мире
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