Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному пути", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, которого цитирует сайт Русской православной церкви.

"Думаю, что карантин, который был неожиданно объявлен и через который мы все прошли, следовало использовать для молитвы, для размышлений, для оценки нашей жизни и для решения тех проблем, которые порой мешают нам идти вперед по избранному пути. И, конечно, размышления о жизни страны, жизни народа могли быть очень своевременными в дни карантина, и, надеюсь, многие из нас об этом думали, соединяя свои размышления с молитвой", - сказал патриарх Кирилл.