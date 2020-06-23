https://ria.ru/20200623/1573350443.html
Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем
Время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:51
2020-06-23T13:22
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному пути", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, которого цитирует сайт Русской православной церкви.
"Думаю, что карантин, который был неожиданно объявлен и через который мы все прошли, следовало использовать для молитвы, для размышлений, для оценки нашей жизни и для решения тех проблем, которые порой мешают нам идти вперед по избранному пути. И, конечно, размышления о жизни страны, жизни народа могли быть очень своевременными в дни карантина, и, надеюсь, многие из нас об этом думали, соединяя свои размышления с молитвой", - сказал патриарх Кирилл.
Он также добавил, что окончание "нашей вынужденной разлуки" из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, уже близится.