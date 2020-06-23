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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем
Время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:22
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РИА Новости
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353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, в мире

Патриарх Кирилл: карантин следовало использовать для решения проблем

11:51 23.06.2020 (обновлено: 13:22 23.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса нужно было использовать для молитвы, оценки своей жизни и "решения проблем, которые мешают идти по избранному пути", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, которого цитирует сайт Русской православной церкви.
"Думаю, что карантин, который был неожиданно объявлен и через который мы все прошли, следовало использовать для молитвы, для размышлений, для оценки нашей жизни и для решения тех проблем, которые порой мешают нам идти вперед по избранному пути. И, конечно, размышления о жизни страны, жизни народа могли быть очень своевременными в дни карантина, и, надеюсь, многие из нас об этом думали, соединяя свои размышления с молитвой", - сказал патриарх Кирилл.
Он также добавил, что окончание "нашей вынужденной разлуки" из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, уже близится.
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
22 марта, 13:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми в условиях эпидемии
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