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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573350132.html
Лавров поблагодарил Китай и Индию за направление военных на парад Победы
Россия признательна Китаю и Индии за направление воинских подразделений для участия в параде на Красной площади в честь Победы, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:23
75 лет великой победы
сергей лавров
владимир путин
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сергей лавров, владимир путин, москва, китай, индия, в мире

Лавров поблагодарил Китай и Индию за направление военных на парад Победы

11:48 23.06.2020 (обновлено: 12:23 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия признательна Китаю и Индии за направление воинских подразделений для участия в параде на Красной площади в честь Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы проводим переговоры накануне парада Победы в Москве, который в этом году состоится 24 июня. Ровно в этот день, 24 июня, 75 лет назад состоялся парад Победы, сразу же по достижению триумфа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И тогда по Красной площади прошли те, кто нанес сокрушительный удар по гитлеровской военной машине. И, пользуясь случаем, искренне признателен нашим друзьям из Индии и Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы", - сказал Лавров перед началом переговоров с министрами иностранных дел Китая и Индии.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Парад Победы на Красной площади в Москве
Вчера, 11:3075 лет Великой Победы
Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы
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75 лет Великой ПобедыСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваКитайИндияВ мире
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