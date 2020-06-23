Лавров поблагодарил Китай и Индию за направление военных на парад Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия признательна Китаю и Индии за направление воинских подразделений для участия в параде на Красной площади в честь Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы проводим переговоры накануне парада Победы в Москве, который в этом году состоится 24 июня. Ровно в этот день, 24 июня, 75 лет назад состоялся парад Победы, сразу же по достижению триумфа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И тогда по Красной площади прошли те, кто нанес сокрушительный удар по гитлеровской военной машине. И, пользуясь случаем, искренне признателен нашим друзьям из Индии и Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы", - сказал Лавров перед началом переговоров с министрами иностранных дел Китая и Индии.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.