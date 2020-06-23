В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527

ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше увеличилось на 300 человек, до 32 527, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1375.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1936 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 890 находятся на карантине, 17 573 выздоровели.

При этом, в последние дни количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом превышает их прирост. По данным Минздрава, за период с 20 по 22 июня на 916 новых пациентов пришлось 1378 выздоровевших.