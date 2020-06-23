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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573349943.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 300 человек, до 32 527, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:46
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527

11:46 23.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 300 человек, до 32 527, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1375.
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1936 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 890 находятся на карантине, 17 573 выздоровели.
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При этом, в последние дни количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом превышает их прирост. По данным Минздрава, за период с 20 по 22 июня на 916 новых пациентов пришлось 1378 выздоровевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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