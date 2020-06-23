Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после сообщений СМИ о пяти детях, оставленных в квартире на юго-западе Москвы - женщина уехала за город и на не несколько дней оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет запертыми в квартире. Уголовное дело возбуждено по статьям "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Московская прокуратура передала дело в столичный главк СК, следователи намерены проверить на предмет халатности сотрудников органов опеки.