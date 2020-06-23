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Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о запертых в квартире в Москве пяти маленьких детях, а также... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:46
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям

11:46 23.06.2020
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Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о запертых в квартире в Москве пяти маленьких детях, а также поставил его расследование на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после сообщений СМИ о пяти детях, оставленных в квартире на юго-западе Москвы - женщина уехала за город и на не несколько дней оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет запертыми в квартире. Уголовное дело возбуждено по статьям "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Московская прокуратура передала дело в столичный главк СК, следователи намерены проверить на предмет халатности сотрудников органов опеки.
"Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего с детьми и поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования", - говорится в сообщении.
Ключи в замочной скважине
22 июня, 16:10
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
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