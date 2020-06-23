В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 113

ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Три женщины, болевшие коронавирусной инфекцией, скончались за минувшие сутки в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 113, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки скончались три пациентки: от коронавирусной инфекции умерли две 63-летние женщины. Также умерла инфицированная женщина 65 лет, у которой было сопутствующее онкологическое заболевание, оно стало основной причиной смерти. Общее количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 113", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3266 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2028 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.