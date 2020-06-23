В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 113

"За минувшие сутки скончались три пациентки: от коронавирусной инфекции умерли две 63-летние женщины. Также умерла инфицированная женщина 65 лет, у которой было сопутствующее онкологическое заболевание, оно стало основной причиной смерти. Общее количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 113", - говорится в сообщении.