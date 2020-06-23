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В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 113
Три женщины, болевшие коронавирусной инфекцией, скончались за минувшие сутки в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 113, сообщили... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:45
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 113

11:45 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Три женщины, болевшие коронавирусной инфекцией, скончались за минувшие сутки в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 113, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки скончались три пациентки: от коронавирусной инфекции умерли две 63-летние женщины. Также умерла инфицированная женщина 65 лет, у которой было сопутствующее онкологическое заболевание, оно стало основной причиной смерти. Общее количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 113", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3266 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2028 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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