Участники Twenty one pilots выпустили "бесконечный" клип

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский дуэт Twenty one pilots выпустил в Сети "бесконечный" клип, созданный из видео поклонников, на трек "Level of concern", сообщает Spin.
Трансляцию запустили на YouTube в понедельник. Каждые три минуты и сорок секунд ролик проигрывают заново, но с другим видеорядом. Издание Spin отмечает, что такого эффекта режиссеру Джейсону Заде удалось достичь с помощью использования специальной программы.
"Танцуйте, вдохновляйте, наряжайтесь, проявляйте творческим подход, дурачьтесь и веселитесь", — обратились к пользователям участники дуэта Тайлер Джозеф и Джош Дан на своем сайте.
Песню "Level of concern" и клип на нее, записанный в условиях самоизоляции, музыканты представили в апреле. В композиции Twenty one pilots поют о проблемах в отношениях с девушкой, которые произошли на карантине.
Ранее Джозеф и Дан объявили, что доход от этой композиции направят в фонд Crew nation, оказывающий поддержку музыкантам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.