Участники Twenty one pilots выпустили "бесконечный" клип

Трансляцию запустили на YouTube в понедельник. Каждые три минуты и сорок секунд ролик проигрывают заново, но с другим видеорядом. Издание Spin отмечает, что такого эффекта режиссеру Джейсону Заде удалось достичь с помощью использования специальной программы.