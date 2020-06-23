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Участники Twenty one pilots выпустили "бесконечный" клип
Американский дуэт Twenty one pilots выпустил в Сети "бесконечный" клип, созданный из видео поклонников, на трек "Level of concern", сообщает Spin. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, самоизоляция, музыка, новости культуры, youtube

Участники Twenty one pilots выпустили "бесконечный" клип

14:48 23.06.2020
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский дуэт Twenty one pilots выпустил в Сети "бесконечный" клип, созданный из видео поклонников, на трек "Level of concern", сообщает Spin.
Трансляцию запустили на YouTube в понедельник. Каждые три минуты и сорок секунд ролик проигрывают заново, но с другим видеорядом. Издание Spin отмечает, что такого эффекта режиссеру Джейсону Заде удалось достичь с помощью использования специальной программы.
"Танцуйте, вдохновляйте, наряжайтесь, проявляйте творческим подход, дурачьтесь и веселитесь", — обратились к пользователям участники дуэта Тайлер Джозеф и Джош Дан на своем сайте.
Песню "Level of concern" и клип на нее, записанный в условиях самоизоляции, музыканты представили в апреле. В композиции Twenty one pilots поют о проблемах в отношениях с девушкой, которые произошли на карантине.
Ранее Джозеф и Дан объявили, что доход от этой композиции направят в фонд Crew nation, оказывающий поддержку музыкантам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.
Скриншот видео Intelligency August
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200000
КультураКоронавирус COVID-19СамоизоляцияМузыкаНовости культурыYouTube
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