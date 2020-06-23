В Воронежской области число жертв коронавируса возросло до 31

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки возросло до 31, выздоровели свыше 3,6 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус выявлен у 6259 человек. Скончались 30 пациентов, выздоровели 3178.
"Воронежская область, 10:45 (мск). Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 3640. Умерли: 31", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в регионе за сутки было рекордное количество выздоровевших - 462 пациента.
В Воронежской области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. В понедельник и вторник регистрировалось менее 200 случаев COVID-19.
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