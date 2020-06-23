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В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране
Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:52
россия
фонд социального страхования рф
общество
экономика
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, фонд социального страхования рф, общество, экономика

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

11:36 23.06.2020 (обновлено: 12:52 23.06.2020)
14793
© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, при расчете учитывался ряд показателей, в том числе номинальная среднемесячная зарплата на одного работника. В 2019 году ее размер составлял 47 867 рублей, в 2020-м — 47 531 рубль, в 2021-м она увеличится до 51 066 рублей, в 2022-м — до 54 131 рубля, в 2023-м — до 57 675 рублей.
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Доход Фонда социального страхования в следующем году составит 789,73 миллиарда рублей, в 2022-м — 892,82 миллиарда, в 2023-м — 955,14 миллиарда. При этом расходы в 2021-2023 годах будут следующими: 832,18 миллиарда, 848,53 миллиарда и 881,23 миллиарда соответственно.
Как уточняется в документе, бюджет ФСС в 2021 году прогнозируется с дефицитом, а в 2022-2023-х — с профицитом.
Проект, подписанный замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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РоссияФонд социального страхования РФОбществоЭкономика
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