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В Сеченовском университете рассказали, как вакцинируют добровольцев
В первые часы у некоторых добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, наблюдалось повышение температуры и головная боль, в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:06
общество
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
общество, первый мгму имени сеченова

В Сеченовском университете рассказали, как вакцинируют добровольцев

11:36 23.06.2020 (обновлено: 15:06 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В первые часы у некоторых добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, наблюдалось повышение температуры и головная боль, в течение суток симптомы прошли, сообщила пресс-служба университета.
"Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы", - говорится в сообщении.
Участие в исследованиях добровольное, участников предупредили о возможной пользе, рисках и неудобствах, связанных с исследованием, уточнили в пресс-службе.
"Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо", - сказала главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского ниверситета, Елена Смолярчук , слова которой приводятся в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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