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Ассоциация чеченцев во Франции осудила беспорядки в Дижоне
Представители французской Ассоциации интеграции чеченцев (ATI) осудили беспорядки, произошедшие с участием выходцев из Чечни в Дижоне, сообщает газета Figaro со РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:36
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франция, в мире

Ассоциация чеченцев во Франции осудила беспорядки в Дижоне

11:36 23.06.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Представители французской Ассоциации интеграции чеченцев (ATI) осудили беспорядки, произошедшие с участием выходцев из Чечни в Дижоне, сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление представителя объединения Зелимхана Шавхалова.
По его словам, ассоциация "решительным образом" осуждает действия представителей чеченского сообщества против местной молодежи одного из районов Дижона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
"Мы находимся во Франции, мы должны уважать французские законы.... Но мы говорим, что (то, что произошло в Дижоне), является лишь следствием очень простой вещи:... во Франции есть места, кварталы, (где полиция) вмешивается лишь тогда, когда возникают проблемы", - приводит издание слова Шавхалова.
По его информации, причиной беспорядков в Дижоне стал инцидент с молодым человеком из чеченского сообщества, которому угрожали пистолетом. Нападавшими, считают в общине, были наркоторговцы магрибского происхождения из квартала Гресийе.
Представители других ассоциаций чеченцев, на которые также ссылается газета, подчёркивают, что хотят мира между всеми сообществами.
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Они также выразили сожаление в связи с тем, что после столкновений в Дижоне появилось немало "стереотипов" о выходцах из Чечни и что негативный образ стал распространяться на всех представителей чеченского сообщества, коих во Франции насчитывается около 60 тысяч.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения. После беспорядков во Франции продолжаются полицейские спецоперации, в результате которых были задержаны не менее 15 человек.
В среду сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить столкновения.
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Госсекретарь при МВД Франции прокомментировал беспорядки в Дижоне
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