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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573348982.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2729
Рекордное число пациентов с коронавирусом – более 300 - выздоровели в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число вылечившихся в республике составило почти 60%,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2729

11:31 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Рекордное число пациентов с коронавирусом – более 300 - выздоровели в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число вылечившихся в республике составило почти 60%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, всего 4585 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 306 пациентов, всего выздоровевших – 2729", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находятся 1334 человека, из которых 54 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1561 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2063 человека, имевших контакты с заболевшими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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