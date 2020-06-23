В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 2729

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, всего 4585 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 306 пациентов, всего выздоровевших – 2729", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находятся 1334 человека, из которых 54 больных – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1561 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2063 человека, имевших контакты с заболевшими.