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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573348892.html
В Нижегородской области число случаев COVID-19 возросло почти до 16 тысяч
Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, выросло до 15 990 человек, 205 больных скончались, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, нижегородская область, общество

В Нижегородской области число случаев COVID-19 возросло почти до 16 тысяч

11:31 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, выросло до 15 990 человек, 205 больных скончались, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 23 июня, в регионе подтверждено еще 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 15 990 человек. Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 1,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 13 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от коронавируса скончались еще четыре жителя области, число летальных случаев достигло 205. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Выздоровели 8972 жителя региона, то есть 56,1% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 484 нижегородца, переболевших COVID-19.
Тесты на коронавирус, по данным на 23 июня, сдали 349 658 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 5377 человек.
Тест на коронавирус
22 июня, 11:54Распространение нового коронавируса
В Нижегородской области число жертв коронавируса превысило 200 человек
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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