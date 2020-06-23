В Нижегородской области число случаев COVID-19 возросло почти до 16 тысяч

"По данным на 23 июня, в регионе подтверждено еще 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 15 990 человек. Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 1,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 13 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.