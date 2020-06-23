В Нижегородской области число случаев COVID-19 возросло почти до 16 тысяч

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, выросло до 15 990 человек, 205 больных скончались, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 23 июня, в регионе подтверждено еще 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 15 990 человек. Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 1,1 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 13 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от коронавируса скончались еще четыре жителя области, число летальных случаев достигло 205. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Выздоровели 8972 жителя региона, то есть 56,1% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 484 нижегородца, переболевших COVID-19.
Тесты на коронавирус, по данным на 23 июня, сдали 349 658 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 5377 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.