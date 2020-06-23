Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы

"Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении праздничных мероприятий на территории города Москвы будет дополнительно задействован наряд численностью около 6 тысяч человек, в том числе: свыше 2,1 тысячи сотрудников полиции, около 3,4 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 500 бойцов ОМОН", - говорится в сообщении.