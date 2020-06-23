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https://ria.ru/20200623/1573348858.html
Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы
Около 6 тысяч человек будут обеспечивать охрану правопорядка в Москве 24 июня, в день проведения парада Победы, сообщается на официальном портале мэра столицы. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:38
75 лет великой победы
москва
безопасность
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва, безопасность

Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы

11:30 23.06.2020 (обновлено: 11:38 23.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПарад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парад Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 6 тысяч человек будут обеспечивать охрану правопорядка в Москве 24 июня, в день проведения парада Победы, сообщается на официальном портале мэра столицы.
В столице 24 июня пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-лететию Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием станет парад Победы.
"Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении праздничных мероприятий на территории города Москвы будет дополнительно задействован наряд численностью около 6 тысяч человек, в том числе: свыше 2,1 тысячи сотрудников полиции, около 3,4 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 500 бойцов ОМОН", - говорится в сообщении.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
22 июня, 17:16
В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам
110030
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75 лет Великой ПобедыМоскваБезопасность
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