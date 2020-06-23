https://ria.ru/20200623/1573348858.html
Около шести тысяч человек обеспечат порядок в Москве в день парада Победы
Около 6 тысяч человек будут обеспечивать охрану правопорядка в Москве 24 июня, в день проведения парада Победы, сообщается на официальном портале мэра столицы. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:30
2020-06-23T11:38
75 лет великой победы
москва
безопасность
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https://ria.ru/20200622/1573318285.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность