Любимова оценила рекомендации Роспотребнадзора для библиотек

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рекомендации по предупреждению коронавируса в библиотеках, разработанные Рекомендации по предупреждению коронавируса в библиотеках, разработанные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры, являются важным шагом на пути восстановления работы учреждений, которые для многих удаленных населенных пунктов страны стали настоящими культурно-просветительскими центрами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

"Это важный шаг на пути возобновления работы библиотек, тем более, учитывая, что жители с огромным нетерпением ждут, когда они смогут вновь посещать свыше 41 тысячи учреждений по всей стране. Для многих, например, удаленных населенных пунктов, библиотеки давно превратились в настоящие культурно-просветительские центры. Поэтому поход в них должен быть максимально безопасным", - цитирует ведомство ее слова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основной задачей при подготовке рекомендаций было сохранение жизни и здоровья населения. По ее словам, в рекомендациях учтена специфика работы библиотек и сведены к минимуму риски инфицирования.

В документе описаны основные рабочие процессы и требования по обеспечению безопасности. К примеру, возможна выдача книг без контакта с человеком путем внедрения сервиса предварительного заказа и подтверждения получения книги читателем онлайн. В обязательном порядке книги и журналы после использования будут хранится в течение пяти дней перед их повторным использованием. В компьютерных залах будет обеспечена дезинфекция после каждого посетителя и будут использоваться одноразовые наушники. Дополнительно в читальных и компьютерных залах должна быть проработана маршрутизация.

Также рекомендуется перед открытием библиотек провести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, ограничить контакты между сотрудниками разных отделов, обеспечить дистанцирование работников в одном помещении. Кроме того, ежедневно перед началом работы работникам должны измерять температуру и обеспечить запасом одноразовых масок и перчаток, которые они должны использовать при обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами.

В рекомендациях указывается, что возобновление деятельности библиотек происходит на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ и по предложениям, предписаниям главных государственных санитарных врачей РФ регионах.