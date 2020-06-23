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Любимова оценила рекомендации Роспотребнадзора для библиотек
Рекомендации по предупреждению коронавируса в библиотеках, разработанные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры, являются важным шагом на пути... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:36
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ольга любимова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ольга любимова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Любимова оценила рекомендации Роспотребнадзора для библиотек

11:29 23.06.2020 (обновлено: 12:36 23.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Библиотека. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рекомендации по предупреждению коронавируса в библиотеках, разработанные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры, являются важным шагом на пути восстановления работы учреждений, которые для многих удаленных населенных пунктов страны стали настоящими культурно-просветительскими центрами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Это важный шаг на пути возобновления работы библиотек, тем более, учитывая, что жители с огромным нетерпением ждут, когда они смогут вновь посещать свыше 41 тысячи учреждений по всей стране. Для многих, например, удаленных населенных пунктов, библиотеки давно превратились в настоящие культурно-просветительские центры. Поэтому поход в них должен быть максимально безопасным", - цитирует ведомство ее слова.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основной задачей при подготовке рекомендаций было сохранение жизни и здоровья населения. По ее словам, в рекомендациях учтена специфика работы библиотек и сведены к минимуму риски инфицирования.
В документе описаны основные рабочие процессы и требования по обеспечению безопасности. К примеру, возможна выдача книг без контакта с человеком путем внедрения сервиса предварительного заказа и подтверждения получения книги читателем онлайн. В обязательном порядке книги и журналы после использования будут хранится в течение пяти дней перед их повторным использованием. В компьютерных залах будет обеспечена дезинфекция после каждого посетителя и будут использоваться одноразовые наушники. Дополнительно в читальных и компьютерных залах должна быть проработана маршрутизация.
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Также рекомендуется перед открытием библиотек провести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, ограничить контакты между сотрудниками разных отделов, обеспечить дистанцирование работников в одном помещении. Кроме того, ежедневно перед началом работы работникам должны измерять температуру и обеспечить запасом одноразовых масок и перчаток, которые они должны использовать при обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами.
В рекомендациях указывается, что возобновление деятельности библиотек происходит на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ и по предложениям, предписаниям главных государственных санитарных врачей РФ регионах.
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КультураКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОльга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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