В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Пациентов, выписанных из стационаров в Пациентов, выписанных из стационаров в Калининградской области после коронавируса , за последние сутки оказалось в три раза больше, чем было выявлено новых заразившихся, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции. Выписано из стационаров 82 человека. Среди заболевших один ребёнок - выявлен по контакту с заболевшими родственниками. И один подросток, также выявлен в ходе обследования для плановой госпитализации в столичное медицинское учреждение по поводу основного заболевания", - рассказали в штабе.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у шести из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма, у 13 калининградцев заболевание протекает бессимптомно.

Всего на 23 июня на СОVID в проведено 81,1 тысячи исследований, обследовано 79,4 тысячи человек. Выявлено 2348 случаев заражения, выписаны из стационаров 1300 пациентов, скончались 38 человек. Под медицинским наблюдением находятся 5043 контактных с заболевшими, в том числе 89 в условиях обсерватора.