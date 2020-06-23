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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Пациентов, выписанных из стационаров в Калининградской области после коронавируса, за последние сутки оказалось в три раза больше, чем было выявлено новых... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:28
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:28 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 июн - РИА Новости. Пациентов, выписанных из стационаров в Калининградской области после коронавируса, за последние сутки оказалось в три раза больше, чем было выявлено новых заразившихся, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции. Выписано из стационаров 82 человека. Среди заболевших один ребёнок - выявлен по контакту с заболевшими родственниками. И один подросток, также выявлен в ходе обследования для плановой госпитализации в столичное медицинское учреждение по поводу основного заболевания", - рассказали в штабе.
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Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у шести из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма, у 13 калининградцев заболевание протекает бессимптомно.
Всего на 23 июня на СОVID в проведено 81,1 тысячи исследований, обследовано 79,4 тысячи человек. Выявлено 2348 случаев заражения, выписаны из стационаров 1300 пациентов, скончались 38 человек. Под медицинским наблюдением находятся 5043 контактных с заболевшими, в том числе 89 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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