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Липецкая область
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Липецкая область переходит ко второму этапу снятия ограничений
Липецкая область с четверга, 25 июня, переходит ко второму этапу снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса - отменяется режим самоизоляции для... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:28
липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
игорь артамонов

Липецкая область переходит ко второму этапу снятия ограничений

11:28 23.06.2020
175
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Липецкая область с четверга, 25 июня, переходит ко второму этапу снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса - отменяется режим самоизоляции для приезжающих из других регионов, но для пребывающих из других стран он по-прежнему будет действовать, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 50 случаев инфицирования COVID-19. Число выздоровевших в пять раз превысило количество заболевших. Резервный коечный фонд увеличен, в госпиталях насчитывается 700 свободных коек. Доля тяжелых больных остается неизменной и составляет 27%. .
"Так, 25 июня мы приступим ко второму эта этапу снятия ограничений. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуем сохранять режим самоизоляции. Мы должны осуществлять плановую медицинскую помощь. Три поликлиники уже работают, к концу недели будем открывать дополнительные медучреждения", - сказал Артамонов.
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
17 июня, 16:52Липецкая область
МФЦ Липецкой области возобновили прием граждан
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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