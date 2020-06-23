Липецкая область переходит ко второму этапу снятия ограничений

По его словам, за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 50 случаев инфицирования COVID-19. Число выздоровевших в пять раз превысило количество заболевших. Резервный коечный фонд увеличен, в госпиталях насчитывается 700 свободных коек. Доля тяжелых больных остается неизменной и составляет 27%. .

"Так, 25 июня мы приступим ко второму эта этапу снятия ограничений. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуем сохранять режим самоизоляции. Мы должны осуществлять плановую медицинскую помощь. Три поликлиники уже работают, к концу недели будем открывать дополнительные медучреждения", - сказал Артамонов.