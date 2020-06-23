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Религия и мировоззрение
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Посол в РФ: Сербия готова подключить суд в помощь Церкви в Черногории
Сербия готова подключить суд для помощи Сербской православной церкви в Черногории, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:30
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, черногория, сербия, в мире

Посол в РФ: Сербия готова подключить суд в помощь Церкви в Черногории

12:30 23.06.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкУчастники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия готова подключить суд для помощи Сербской православной церкви в Черногории, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
Ранее власти Черногории решили выслать священников Сербской православной церкви, в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней попросили Россию о помощи в защите интересов церкви.
"Сербия категорически подчеркивает, что готова оказать материальную помощь, а также подключить определенные судебные органы в оказание помощи Сербской православной церкви, но теперь задается вопрос о том, что же можно сделать и что Россия может сделать", - сказал Лазански.
"На мой взгляд, проблема заключается в попытках создать новую черногорскую национальную идентичность на основе сербофобии, что очень печально. Очень грустно, что в Черногории имеют место такие неприятные события и возникают подобные конфликты, потому что этого никогда раньше в истории не было. Будем надеяться, что ситуация успокоится и здравый смысл восторжествует", - отметил дипломат.
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияВ мире
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