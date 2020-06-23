Посол в РФ: Сербия готова подключить суд в помощь Церкви в Черногории

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия готова подключить суд для помощи Сербской православной церкви в Черногории, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Ранее власти Черногории решили выслать священников Сербской православной церкви, в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней попросили Россию о помощи в защите интересов церкви.

"Сербия категорически подчеркивает, что готова оказать материальную помощь, а также подключить определенные судебные органы в оказание помощи Сербской православной церкви, но теперь задается вопрос о том, что же можно сделать и что Россия может сделать", - сказал Лазански.