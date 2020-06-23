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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573348590.html
В Москве выявили на 25% меньше случаев COVID, чем на позапрошлой неделе
В Москве зафиксировано на 25% меньше новых случаев коронавируса за сутки, чем в среднем за позапрошлую неделю, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:27
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве выявили на 25% меньше случаев COVID, чем на позапрошлой неделе

11:27 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве зафиксировано на 25% меньше новых случаев коронавируса за сутки, чем в среднем за позапрошлую неделю, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 1081 новый случай коронавируса. Это на 24% меньше, чем неделю назад, в прошлый вторник, и на 25% - чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что 42,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет. Также 8% среди заболевших – дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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