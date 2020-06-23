В Москве около двух тысяч детей не смогут выйти в детсады из-за COVID-19

"В обязательном порядке мы создали алгоритм, который минимизирует случаи, при которых в детский сад попадали бы дети, которые больны инфекционным заболеванием и в первую очередь коронавирусной инфекцией, и тех, кто находился в контакте с больными коронавирусом. Разработан механизм, благодаря которому автоматически медицинские учреждения уведомляют каждое образовательное учреждение о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить из приходит в детский сад. На сегодняшний день таких детей, которые не смогут попасть в детский сад, около 2 тысяч", - сказала Ракова.