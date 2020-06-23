https://ria.ru/20200623/1573348514.html
В Москве около двух тысяч детей не смогут выйти в детсады из-за COVID-19
После открытия во вторник детских садов в Москве около 2 тысяч детей пока не смогут их посещать из-за инфекционных заболеваний или контактов с больными... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:26
2020-06-23T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
После открытия во вторник детских садов в Москве
около 2 тысяч детей пока не смогут их посещать из-за инфекционных заболеваний или контактов с больными коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что с 23 июня будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов.
"В обязательном порядке мы создали алгоритм, который минимизирует случаи, при которых в детский сад попадали бы дети, которые больны инфекционным заболеванием и в первую очередь коронавирусной инфекцией, и тех, кто находился в контакте с больными коронавирусом. Разработан механизм, благодаря которому автоматически медицинские учреждения уведомляют каждое образовательное учреждение о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить из приходит в детский сад. На сегодняшний день таких детей, которые не смогут попасть в детский сад, около 2 тысяч", - сказала Ракова.
Заммэра отметила, что как только заканчивается карантин, то дети со справкой из медицинского учреждения возвращаются в детский сад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.