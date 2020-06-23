Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, рассказал РИА Новости во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.
"Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Уилан считает, что "вторая инстанция не изменит приговор, дело имеет политическую подоплеку, поэтому бесполезно [обжаловать]".
Американец "не хочет терять время" и "надеется на скорый обмен", отметил защитник.
Защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.