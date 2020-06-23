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Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат
Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, рассказал РИА Новости во вторник его адвокат Владимир... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:36
владимир жеребенков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
москва
сергиев посад
сша
происшествия
дело пола уилана
пол уилан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, москва, сергиев посад, сша, происшествия, дело пола уилана, пол уилан

Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат

11:25 23.06.2020 (обновлено: 11:36 23.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и дожидаться обмена, рассказал РИА Новости во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.
"Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Уилан считает, что "вторая инстанция не изменит приговор, дело имеет политическую подоплеку, поэтому бесполезно [обжаловать]".
Американец "не хочет терять время" и "надеется на скорый обмен", отметил защитник.
Защита Уилана заявляла, что Служба внешней разведки России рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.
Мосгорсуд в прошлый понедельник приговорил бывшего американского морпеха к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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Владимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутМоскваСергиев ПосадСШАПроисшествияДело Пола УиланаПол Уилан
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