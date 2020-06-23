В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Десятимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 45 новых пациентов с Десятимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , общее число больных выросло до 4413, сообщила администрация региона.

"(Подтверждено) 45 новых случаев сегодня: 12 мужчин, 29 женщин, 4 ребёнка (девочки 10 месяцев, 10 лет, мальчики 8, 15 лет). Возраст взрослых от 31 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4413, из них 1557 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2409 пациентов, в том числе 1139 выписаны из стационара, 1270 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

На госпитализации в настоящий момент остаются 523 человека, из них диагноз "пневмония" у 423 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3703 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1461.