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В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Десятимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4413, сообщила... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:25
2020-06-23T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости.
Десятимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 45 новых пациентов с коронавирусом
в Тамбовской области
, общее число больных выросло до 4413, сообщила администрация региона.
"(Подтверждено) 45 новых случаев сегодня: 12 мужчин, 29 женщин, 4 ребёнка (девочки 10 месяцев, 10 лет, мальчики 8, 15 лет). Возраст взрослых от 31 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4413, из них 1557 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2409 пациентов, в том числе 1139 выписаны из стационара, 1270 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
На госпитализации в настоящий момент остаются 523 человека, из них диагноз "пневмония" у 423 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3703 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1461.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.