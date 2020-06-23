https://ria.ru/20200623/1573348336.html
Прокуратура за неделю помогла медикам получить 180 млн рублей выплат
За прошедшую неделю более 180 миллионов рублей стимулирующих выплат получили российские врачи после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте ГП РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:23
2020-06-23T11:23
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генеральная прокуратура рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1400x0_80_0_0_c5c83029d871b2d6b165399fb129369b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, владимир путин
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
За прошедшую неделю более 180 миллионов рублей стимулирующих выплат получили российские врачи после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте ГП РФ
.
"За истекшую неделю мерами прокурорского реагирования восстановлены права 2,1 тысячи медицинских сотрудников, обеспечено перечисление им 180,7 миллиона рублей стимулирующих выплат. В этот же период органами прокуратуры защищены трудовые права семи тысяч граждан, которым выплачена задолженность по зарплате в размере более 411,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Так, после проверок прокуратуры Кабардино-Балкарии 594 медицинских работника региона получили 8 миллионов рублей стимулирующих выплат.
"По требованию прокуратуры Чеченской республики восстановлены права 124 сотрудников учреждений здравоохранения, которым погашена задолженность на сумму 4,7 миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин
в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.