Прокуратура за неделю помогла медикам получить 180 млн рублей выплат

"За истекшую неделю мерами прокурорского реагирования восстановлены права 2,1 тысячи медицинских сотрудников, обеспечено перечисление им 180,7 миллиона рублей стимулирующих выплат. В этот же период органами прокуратуры защищены трудовые права семи тысяч граждан, которым выплачена задолженность по зарплате в размере более 411,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.