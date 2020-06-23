Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573348112.html
На юге Москвы провалился грунт возле жилого дома
Земля провалилась на площади около 9 квадратных метров возле жилого дома на юге Москвы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:20
новости - недвижимость
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_296a593f92adf663a138308020d80ec9.jpg
https://ria.ru/20200610/1572750000.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_296a593f92adf663a138308020d80ec9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_8dbf4caa9b9fdc19ef5264f562364bab.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_05e05cebe4bff6fe94348551c2d218e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - недвижимость, москва, происшествия

На юге Москвы провалился грунт возле жилого дома

11:20 23.06.2020
492
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Земля провалилась на площади около 9 квадратных метров возле жилого дома на юге Москвы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома №9а на улице Газопровод (район Чертаново Южное) произошел провал грунта. По предварительным данным, площадь провала - порядка 9 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Вид на оползень около многоэтажного жилого дома в Красноярске
10 июня, 14:57
В Красноярске ввели режим ЧС у жилого дома из-за сползающей вниз площадки
На место вызваны специалисты соответствующих служб. Пострадавших людей и поврежденной техники нет. Обстоятельства ЧП уточняются.
012043
Обсудить 0
Новости - НедвижимостьМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Ольга Бузова
Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС оценили ситуацию с пожарной безопасностью в детских лагерях
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена, заявил адвокат
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело о пяти оставленных в квартире детях передали в московский главк СК
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
Вырубка леса
Глава управления лесами Алтайского края признал вину в незаконных рубках
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 2,2 раза
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии
Дезинфекция поверхностей в детском саду
В Москве около двух тысяч детей не смогут выйти в детсады из-за COVID-19
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер страховой пенсии по старости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Под Челябинском после гибели ребенка возбуждено уголовное дело
14:18В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
14:18Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок в Конституцию варварством
14:16В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:16Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
14:15В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
14:13Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
14:13Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
14:13Египет планирует отменить плату за получение визы
14:12В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
14:11Эксперты оценили важность поправок к Конституции
14:10ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
14:08На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
14:07В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:05Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:00Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
14:00МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
14:00В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
13:58Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
13:57Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Лента новостейМолния