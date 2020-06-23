https://ria.ru/20200623/1573348079.html
Пекин призвал США прекратить притеснять китайские СМИ
Китай призывает США прекратить притеснять китайские СМИ в духе идеологических предрассудков "холодной войны", иначе Пекин будет вынужден дать необходимый ответ, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:20
2020-06-23T11:20
чжао лицзянь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжао лицзянь, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Китай
призывает США
прекратить притеснять китайские СМИ в духе идеологических предрассудков "холодной войны", иначе Пекин
будет вынужден дать необходимый ответ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
"Вашингтон уже во второй раз вносит работающие на территории США китайские СМИ в список "иностранных миссий", что стало очередным доказательством оказания политического давления на китайские СМИ со стороны США", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай решительно призывает США отказаться от мышления "холодной войны" отбросить идеологические предрассудки, немедленно прекратить и исправить эти ошибочные действия, которые никому не пойдут на пользу, в противном случае Китай будет вынужден дать необходимый и надлежащий ответ".
Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список "иностранных представительств (миссий)" в связи с тем, что они подконтрольны властям КНР. В список вошли Центральное телевидение Китая, китайская Служба Новостей, "Народная ежедневная газета" и "Глобал Таймс". Как считают в Вашингтоне
, указанные СМИ "фактически принадлежат иностранному правительству или эффективно контролируются им".
Аналогичный статус 18 февраля получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.