Пекин призвал США прекратить притеснять китайские СМИ

"Вашингтон уже во второй раз вносит работающие на территории США китайские СМИ в список "иностранных миссий", что стало очередным доказательством оказания политического давления на китайские СМИ со стороны США", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай решительно призывает США отказаться от мышления "холодной войны" отбросить идеологические предрассудки, немедленно прекратить и исправить эти ошибочные действия, которые никому не пойдут на пользу, в противном случае Китай будет вынужден дать необходимый и надлежащий ответ".