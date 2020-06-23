СМИ: хуситы в Йемене объявили о начале операции против Саудовской Аравии

"Подробности щирокомасштабной операции, проведенной нашими вооруженными силами в тылу Саудовской Аравии, будут приведены в ближайшее время", - отметил представитель хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.