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СМИ: хуситы в Йемене объявили о начале операции против Саудовской Аравии
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о предпринятом ими нападении на объекты на территории Саудовской Аравии в рамках "широкомасштабной РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:19
война в сирии
ансар алла
саада (мухафаза)
джизан (провинция)
йемен
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, ансар алла, саада (мухафаза), джизан (провинция), йемен, оон, в мире

СМИ: хуситы в Йемене объявили о начале операции против Саудовской Аравии

11:19 23.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in YemenДревние развалины города Мариб, Йемен
Древние развалины города Мариб, Йемен
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Ruins of Ancient Ma'rib in Yemen
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о предпринятом ими нападении на объекты на территории Саудовской Аравии в рамках "широкомасштабной операции", заявил представитель вооруженных сил хуситов подконтрольному им телеканалу "Аль-Масира".
"Подробности щирокомасштабной операции, проведенной нашими вооруженными силами в тылу Саудовской Аравии, будут приведены в ближайшее время", - отметил представитель хуситов.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ сообщила, что перехватила над территорией королевства пущенные из Йемена начиненные взрывчаткой беспилотники, которые предназначались для поражения гражданских целей. Коалиция уточнила, что со вчерашнего дня хуситы выпустили из йеменской провинции Саада восемь беспилотников и три баллистические ракеты в сторону саудовских приграничных провинций Джизан и Наджран, одну из ракет мятежники пытались запустить в сторону Эр-Рияда.
Война в Йемене
Вчера, 02:17
СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
В начале апреля в ответ на призыв ООН коалиция объявила о первом за годы войны перемирии в Йемене в условиях пандемии коронавируса, но накал военных действий после этого уменьшился незначительно.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
18 июня, 14:58
Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике
3001111
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Война в СирииАнсар АллаСаада (мухафаза)Джизан (провинция)ЙеменООНВ мире
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