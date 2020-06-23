На юго-западе Китая из-за наводнений погибли три человека

Отмечается, что наводнения особенно сильно бушевали в уездах Тунцзы и Яньхэ. Сильные потоки воды снесли дома некоторых жителей Тунцзы, трое из них погибли. Местные власти уже выделили 2 миллиона юаней (примерно 283 тысячи долларов) в качестве помощи, предоставили временные палатки и одежду.