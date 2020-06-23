https://ria.ru/20200623/1573347878.html
На юго-западе Китая из-за наводнений погибли три человека
Три человека погибли и более 10 тысяч были эвакуированы из-за вызванных сильными ливнями наводнений в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:17
2020-06-23T11:17
гуйчжоу
китай
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гуйчжоу, китай, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Три человека погибли и более 10 тысяч были эвакуированы из-за вызванных сильными ливнями наводнений в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу
, сообщает агентство Синьхуа
со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что наводнения особенно сильно бушевали в уездах Тунцзы и Яньхэ. Сильные потоки воды снесли дома некоторых жителей Тунцзы, трое из них погибли. Местные власти уже выделили 2 миллиона юаней (примерно 283 тысячи долларов) в качестве помощи, предоставили временные палатки и одежду.
Сильные ливни лили с утра понедельника до ранних часов вторника в большинстве уездов, городов и округов провинции Гуйчжоу. Власти объявили о погодной опасности на 86,4% территории провинции. Метеорологи прогнозируют, что дожди могут продолжиться.