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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии у берегов острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:14
горонтало (провинция)
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горонтало (провинция), сулавеси, индонезия, в мире

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

11:14 23.06.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии у берегов острова Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.43 по времени UTC (10.43 мск). Эпицентр располагался в 97 километрах к юго-востоку от города Горонтало с населением более 170 тысяч человек в одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 102,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Горонтало (провинция)СулавесиИндонезияВ мире
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