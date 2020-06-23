В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение было зафиксировано в 07.43 по времени UTC (10.43 мск). Эпицентр располагался в 97 километрах к юго-востоку от города Горонтало с населением более 170 тысяч человек в одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 102,3 километра.