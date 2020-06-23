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В МЧС оценили ситуацию с пожарной безопасностью в детских лагерях
Инспекторы МЧС России выявили 750 детских лагерей с нарушениями требований пожарной безопасности, возбуждено 183 дела, сказал замминистра МЧС России Анатолий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:14
госдума рф
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происшествия
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РИА Новости
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353
60
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60
госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с пожарной безопасностью в детских лагерях

11:14 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Инспекторы МЧС России выявили 750 детских лагерей с нарушениями требований пожарной безопасности, возбуждено 183 дела, сказал замминистра МЧС России Анатолий Супруновский.
По его словам, инспекторы МЧС провели более 2,7 тысячи проверок детских лагерей. В ходе них выявлено 750 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности.
"Мы привлекли 276 юридических лиц, 691 должностное лицо за неисполнение в срок законных предписаний по ранее выявленным нарушениям требований пожарной безопасности, в суды передано 183 административных дела", - сказал он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
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Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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