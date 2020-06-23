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Шесть регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях
Шесть российских регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях в очном формате, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:24
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Шесть регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях

11:14 23.06.2020 (обновлено: 11:24 23.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Шесть российских регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях в очном формате, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"На 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ в очном режиме - это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия", - заявил он на заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Грибов также напомнил, что министерством была открыта горячая линия по вопросам организации детского отдыха, а затем такие линии были открыты в каждом регионе.
Замминистра также отметил, что самыми массовыми являются пришкольные лагеря, лагеря дневного пребывания.
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
18 июня, 09:00
Путевки в летние лагеря: что нужно знать о детском отдыхе в этом году
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