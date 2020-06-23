Шесть регионов начали летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях

"На 22 июня летняя кампания началась в шести субъектах РФ в очном режиме - это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия", - заявил он на заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей.