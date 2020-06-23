Цепкало не снимется с президентских выборов в Белоруссии ради премьерства

МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах, экс-глава администрации Парка высоких технологий Претендент на пост президента Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не снимет свою кандидатуру, даже если нынешний глава государства Александр Лукашенко предложит ему пост премьера.

"Премьер – это бессмысленно, в нынешней Беларуси и с нынешней конституцией это не должность. Нет, я не пойду на это. Мне комфортнее в роли международного консультанта, к мнению которого уважительно относятся правительства стран, которые я консультирую, чем быть реально ничего не решающим в Беларуси премьер-министром", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что его глубокое убеждение заключается в том, что сами по себе изменения – это благо. "Нам надо меняться, буду ли это я или кто-то другой, не важно. Для Беларуси будет благо, если поменяется политический режим. Я уверен, что кто бы новый ни пришел к власти, у нас все равно будет демократия, рыночные реформы, мы будем становиться культурной европейской страной", - заявил политик.

Цепкало, который ранее был дипломатом и возглавлял государственный проект Парк высоких технологий, отвергает обвинения про "спаррингство" и "спойлерство" на этих выборах. "Я принял решение идти в эту кампанию самостоятельно, основываясь на моем анализе ситуации в Беларуси, а также на основе своего жизненного опыта и знаний о том, как изменить нашу страну, которую я хочу видеть свободной и богатой", - сказал политик.

"Решение баллотироваться не было спонтанным, а вынашивалось давно в горьком наблюдении за тем, как стагнирует и даже деградирует система госуправления, экономика и общественная жизнь в Беларуси. Беларуси нужны перемены: последние 10 лет страна не развивается, идет падение ВВП, реальных доходов населения, зарплаты. Даже пресловутой стабильности нет – мы медленно, но уверенно сползаем в депрессию. Я считаю, что одним из принципов успеха являются постоянные изменения, не только личностные, но и общества, власти", - пояснил он.