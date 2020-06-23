Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В столичном метро на должность контролера-кассира впервые приняли мужчину. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих", — рассказал чиновник.
Контролеры-кассиры продают проездные билеты, консультируют пассажиров в вестибюлях станций, помогают пройти через турникеты.
Ликсутов напомнил, что с 2021 года поездами метро снова смогут управлять женщины. Их принимали на должность машиниста с 1936 года, однако в 1980-х годах ввели запрет из-за высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда.