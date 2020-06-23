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Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина
В столичном метро на должность контролера-кассира впервые приняли мужчину. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:31
максим ликсутов
москва
транспорт
московский метрополитен
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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максим ликсутов , москва, транспорт, московский метрополитен, общество

Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина

11:16 23.06.2020 (обновлено: 12:31 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В столичном метро на должность контролера-кассира впервые приняли мужчину. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих", — рассказал чиновник.

Контролеры-кассиры продают проездные билеты, консультируют пассажиров в вестибюлях станций, помогают пройти через турникеты.
Ликсутов напомнил, что с 2021 года поездами метро снова смогут управлять женщины. Их принимали на должность машиниста с 1936 года, однако в 1980-х годах ввели запрет из-за высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда.
Вход на станцию метро
16 июня, 15:05
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Максим ЛиксутовМоскваТранспортМосковский метрополитенОбщество
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