Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина

"Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих", — рассказал чиновник.