https://ria.ru/20200623/1573347284.html
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Зрителям продемонстрируют советскую военную форму, штандарты, боевые... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:21
2020-06-23T13:37
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Арсений Новиков
Горжусь!
38
3
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тос-2, т-90м, курганец-25, армата, т-34, оружие, вооружение, инфографика, россия, парад победы, москва, инфографика