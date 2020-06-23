Парад Победы — 2020: на что обратить внимание

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Зрителям продемонстрируют советскую военную форму, штандарты, боевые знамена и легендарное оружие 40-х годов прошлого века, а также лучшие образцы современной и перспективной военной техники. На какие моменты юбилейного шествия стоит обратить особое внимание — в инфографике Ria.ru.