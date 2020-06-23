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Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Зрителям продемонстрируют советскую военную форму, штандарты, боевые... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
тос-2, т-90м, курганец-25, армата, т-34, оружие, вооружение, инфографика, россия, парад победы, москва, инфографика

Парад Победы — 2020: на что обратить внимание

13:21 23.06.2020 (обновлено: 13:37 23.06.2020)
13920
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Зрителям продемонстрируют советскую военную форму, штандарты, боевые знамена и легендарное оружие 40-х годов прошлого века, а также лучшие образцы современной и перспективной военной техники. На какие моменты юбилейного шествия стоит обратить особое внимание — в инфографике Ria.ru.
228823724
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ТОС-2Т-90МКурганец-25АрматаТ-34ОружиеВооружениеИнфографикаРоссияПарад ПобедыМосква
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23 июня, 13:42
Арсений Новиков
3420011
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