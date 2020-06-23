Болтон объяснил желание Ким Чен Ына провести саммит с Трампом в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын изначально хотел провести саммит с президентом США Дональдом Трампом в Пхеньяне или Пханмунджоме, так как не хотел находиться далеко от северокорейской столицы и не любит летать.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"(Майк) Помпео, который в качестве главы ЦРУ вел первоначальный контакт с Северной Кореей, уже проводил переговоры о месте и дате саммита, а также о перспективе освобождения трех американских заложников. Ким (Чен Ын) хотел, чтобы встреча состоялась в Пхеньяне или Пханмунджоме, которые я и Помпео считал неудачными (местами)", - пишет Болтон.
"Помпео рассматривал Женеву и Сингапур как два самых подходящих места, но Ким не любил летать. Хлипкие самолеты Северной Кореи все равно не могли долететь ни до одного из (этих) городов, и он (Ким Чен Ын) не хотел находиться слишком далеко от Пхеньяна", - добавил Болтон.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.