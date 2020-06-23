Болтон объяснил желание Ким Чен Ына провести саммит с Трампом в Пхеньяне

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"(Майк) Помпео, который в качестве главы ЦРУ вел первоначальный контакт с Северной Кореей, уже проводил переговоры о месте и дате саммита, а также о перспективе освобождения трех американских заложников. Ким (Чен Ын) хотел, чтобы встреча состоялась в Пхеньяне или Пханмунджоме, которые я и Помпео считал неудачными (местами)", - пишет Болтон.

"Помпео рассматривал Женеву и Сингапур как два самых подходящих места, но Ким не любил летать. Хлипкие самолеты Северной Кореи все равно не могли долететь ни до одного из (этих) городов, и он (Ким Чен Ын) не хотел находиться слишком далеко от Пхеньяна", - добавил Болтон.