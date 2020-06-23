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В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 достигло 1982
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1982, сообщил во вторник республиканский департамент РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
эстония
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 достигло 1982

11:07 23.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1982, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1982 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся шесть пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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