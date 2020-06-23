В Мексике родились тройняшки с коронавирусом

"Рождение тройни, зараженной COVID-19, представляет собой беспрецедентный случай для всего мира, так как, помимо этого, у их родителей нет симптомов заражения", - заявил глава управления здравоохранения штата врач Мигель Анхель Лутсоу Стейнер (Miguel Angel Lutzow Steiner). При этом он отметил, что только у одного из детей проявляются симптомы коронавируса.