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В Мексике родились тройняшки с коронавирусом
Коронавирус был выявлен у новорожденных тройняшек в Мексике, местные медицинские власти назвали эту ситуацию "беспрецедентной", сообщает газета Sol de México. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, сан-луис-потоси (город), мексика, в мире

В Мексике родились тройняшки с коронавирусом

11:06 23.06.2020
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Коронавирус был выявлен у новорожденных тройняшек в Мексике, местные медицинские власти назвали эту ситуацию "беспрецедентной", сообщает газета Sol de México.
Как сообщается, дети - два мальчика и девочка - родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на COVID-19, которые дали положительный результат.
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"Рождение тройни, зараженной COVID-19, представляет собой беспрецедентный случай для всего мира, так как, помимо этого, у их родителей нет симптомов заражения", - заявил глава управления здравоохранения штата врач Мигель Анхель Лутсоу Стейнер (Miguel Angel Lutzow Steiner). При этом он отметил, что только у одного из детей проявляются симптомы коронавируса.
"Состояние двоих детей оценивается как стабильное, в отношении третьего ребенка сохраняется зарезервированный прогноз из-за наличия пневмонии", - заявил врач.
Как пишет издание, по словам врачей, это первый случай рождения нескольких детей с коронавирусом. Местные медицинские власти проведут расследование случившегося, чтобы изучить, передается ли вирус через плаценту.
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Родители новорожденных детей в настоящее время находятся в изоляции под наблюдением, у них были взяты анализы на COVID-19, результаты пока не получены. Медицинский персонал, контактировавший с детьми и их матерью, также был изолирован и проверяется на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Луис-Потоси (город)МексикаВ мире
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