В Липецкой области умер тринадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Женщина 27 лет, госпитализированная с двусторонней пневмонией, стала 13-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована тринадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончалась 27 – летняя женщина, проживавшая в Липецке. У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины тяжелой сопутствующей патологии. "В связи с чем внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - сообщает областная администрация.
Всего в Липецкой области выявлено 3487 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1973 человека.
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