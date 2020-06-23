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В Липецкой области умер тринадцатый пациент с коронавирусом
Женщина 27 лет, госпитализированная с двусторонней пневмонией, стала 13-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:06
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, липецк

В Липецкой области умер тринадцатый пациент с коронавирусом

11:06 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Женщина 27 лет, госпитализированная с двусторонней пневмонией, стала 13-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована тринадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончалась 27 – летняя женщина, проживавшая в Липецке. У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины тяжелой сопутствующей патологии. "В связи с чем внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - сообщает областная администрация.
Всего в Липецкой области выявлено 3487 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1973 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьЛипецк
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