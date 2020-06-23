В Липецкой области умер тринадцатый пациент с коронавирусом

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины тяжелой сопутствующей патологии. "В связи с чем внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - сообщает областная администрация.