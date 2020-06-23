В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 86

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденным Три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев выросло до 86, выздоровели около 4,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 213 человек.

Алексина и "Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы Заокского района , из них два человека в возрасте 82 лет, один - 67 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 6137 человек, выздоровел 4771 пациент.

Всего в регионе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.