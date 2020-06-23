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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 86
Три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 86, выздоровели около 4,8 тысячи... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:11
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здоровье - общество
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 86

11:11 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 86, выздоровели около 4,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 213 человек.
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"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Заокского района, из них два человека в возрасте 82 лет, один - 67 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 6137 человек, выздоровел 4771 пациент.
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Всего в регионе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлексинТульская областьЗаокский районОбщество
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