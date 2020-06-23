Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573346658.html
Глава управления лесами Алтайского края признал вину в незаконных рубках
Начальник управления лесами Алтайского края признался в организации незаконных рубок, он находится под подпиской о невыезде, следователи наложили арест на... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:01
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_0:103:3077:1834_1400x0_80_0_0_4bb0074a994950124343440a9aed63e0.jpg
https://ria.ru/20190925/1559094317.html
2
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_0:103:3077:1834_1400x0_80_0_0_4bb0074a994950124343440a9aed63e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_243:0:2972:2047_1400x0_80_0_0_e4405fc15df62dda5fbff2a5e835019a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_584:0:2631:2047_1400x0_80_0_0_fe78f5b3a27798a9a8b8a1c2f1ad7ec4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, происшествия

Глава управления лесами Алтайского края признал вину в незаконных рубках

11:01 23.06.2020
1807
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вырубка леса . Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Начальник управления лесами Алтайского края признался в организации незаконных рубок, он находится под подпиской о невыезде, следователи наложили арест на автомобиль чиновника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Накануне сотрудники ФСБ провели следственные действия в управлении лесами минприроды Алтайского края в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении замминистра природных ресурсов и экологии региона, начальника управления лесами Владимира Черных и начальника отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству. По версии следствия, они незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва.
© Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
 Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
© Фото : Минприроды Алтайского края
Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
"В связи с полным признанием вины в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
Причиненный незаконными рубками ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей. "Следственными органами СК наложен арест на имущество заместителя министра - дорогостоящий автомобиль", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Чиновникам предъявили обвинение по статье "Превышение должностных полномочий". "В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств", - заключили.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
25 сентября 2019, 09:32
Меняйло назвал размер ущерба от преступлений в лесной сфере в Сибири
1330041
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ольга Бузова
Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер страховой пенсии по старости
Сотрудник ФСБ
ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 2,2 раза
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ученые предложили меры для восстановления экосистемы Норильска
Сотрудник МЧС России
На юге Москвы провалился грунт возле жилого дома
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
Новорожденный
В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния