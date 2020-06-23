Глава управления лесами Алтайского края признал вину в незаконных рубках

БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Начальник управления лесами Алтайского края признался в организации незаконных рубок, он находится под подпиской о невыезде, следователи наложили арест на автомобиль чиновника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Накануне сотрудники ФСБ провели следственные действия в управлении лесами минприроды Алтайского края в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении замминистра природных ресурсов и экологии региона, начальника управления лесами Владимира Черных и начальника отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству. По версии следствия, они незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва.
© Фото : Минприроды Алтайского края Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
Начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных
"В связи с полным признанием вины в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
Причиненный незаконными рубками ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей. "Следственными органами СК наложен арест на имущество заместителя министра - дорогостоящий автомобиль", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Чиновникам предъявили обвинение по статье "Превышение должностных полномочий". "В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств", - заключили.
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