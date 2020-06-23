https://ria.ru/20200623/1573346629.html
Роспотребнадзор: посетителей не будут пускать в библиотеки без масок
Посетители библиотек будут допускаться в помещение только в масках, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:00
2020-06-23T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество