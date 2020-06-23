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Роспотребнадзор: посетителей не будут пускать в библиотеки без масок
Посетители библиотек будут допускаться в помещение только в масках, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:22
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор: посетителей не будут пускать в библиотеки без масок

11:00 23.06.2020 (обновлено: 11:22 23.06.2020)
96
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посетители библиотек будут допускаться в помещение только в масках, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в библиотеках от Роспотребнадзора.
"Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиеничной маски", - говорится в документе.
Согласно документу, в библиотеках рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок и дезинфицирующих салфеток.
“Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением воды)”, - добавляется в документе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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