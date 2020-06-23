Власти Москвы рассказали о новых стандартах работы детских садов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в детских садах, работа которых возобновилась с 23 июня. Заместитель мэрапо вопросам соцразвитиярассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в детских садах, работа которых возобновилась с 23 июня.

Так, сотрудников дошкольных учреждений обяжут в течение дня носить маски (их нужно менять каждые два-три часа), а перед открытием групп будут проводить генеральную уборку всех помещений и обрабатывать специальными средствами инвентарь, игровые и спортивные площадки.

"Необходимый запас масок есть в каждом учреждении", — добавила Ракова.

Кроме того, дети будут приходить в разное время, чтобы не создавать толпу на входе: для минимизации рисков заражения коронавирусом с каждым родителем составили и подписали индивидуальный график, в соответствии с которым он должен приводить и забирать ребенка.

"Мы исключили такую практику, когда дети из разных групп в конце рабочего дня, в случае, если родители опаздывают, формируются в одну группу и ждут родителей", — подчеркнула заммэра.