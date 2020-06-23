https://ria.ru/20200623/1573346410.html
Власти Москвы рассказали о новых стандартах работы детских садов
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в детских садах, работа которых... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:58
2020-06-23T12:48
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
рассказала о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в детских садах, работа которых возобновилась с 23 июня.
Так, сотрудников дошкольных учреждений обяжут в течение дня носить маски (их нужно менять каждые два-три часа), а перед открытием групп будут проводить генеральную уборку всех помещений и обрабатывать специальными средствами инвентарь, игровые и спортивные площадки.
"Необходимый запас масок есть в каждом учреждении", — добавила Ракова.
Кроме того, дети будут приходить в разное время, чтобы не создавать толпу на входе: для минимизации рисков заражения коронавирусом с каждым родителем составили и подписали индивидуальный график, в соответствии с которым он должен приводить и забирать ребенка.
"Мы исключили такую практику, когда дети из разных групп в конце рабочего дня, в случае, если родители опаздывают, формируются в одну группу и ждут родителей", — подчеркнула заммэра.
Ракова напомнила, что дошкольникам с подозрением на ОРВИ запрещен вход на территорию детского сада. Если же заболевание выявят уже в учреждении, ребенка изолируют до прихода родителей.